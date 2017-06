Braufest Südwest - Sieben auf einen Streich!

Braufest im Südwesten von Berlin | Samstag, 15.07.2017 | 14 – 22 Uhr | Freier Eintritt | Biergarten "Maria&Josef" - S-Bhf Lichterfelde West (S1, M11, M48, 101, 188)

Sieben Bierinstitutionen aus dem Berliner Südwesten haben sich zusammen getan und bieten euch beim Braufest Südwest einen breiten Mix aus verschiedensten Bieren.

Probiert und genießt im einzigartigen Ambiente des Maria & Josef Biergartens in Lichterfelde.Die Bandbreite reicht von frisches Helles über englische Ales, bis hin zu ausgefallenen Spezial- und Saisonbieren.Lernt die Köpfe hinter den Handwerksbrauereien kennen und lasst euch von renommierte Bier-Sommelliers in die Welt des handgemachten Brauwerks einführen.Die große Bandbreite an Bierspezialitäten garantiert Spass für jeden Geschmack. Egal ob Craft Beer Nerd, Hobbybrauer oder Feierabendgenießer, hier kommt jeder auf seine Kosten!Braufreunde Berlin e.V.Deutsche BierAkademieFoersters Feine BiereMaria & JosefMalz & MoritzMeierei.Brauerei.PotsdamZehli Bräu BerlinWir freuen uns auf Euren Besuch!