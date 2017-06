„Wildkraut“ feiert Bienenfest

Berlin: Öko Kleingartenanlage Wildkraut |

Lichterfelde. Die Kleingartenanlage „Wildkraut“ am Ostpreußendamm 95c feiert am Sonnabend, 24. Juni, das 3. Steglitzer Bienenfest. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr dreht sich in der Öko-Anlage alles rund um die Biene. Es gibt jede Menge Wissenswertes an den Info-Ständen, die Kinder finden Spiele und Aktivitäten im Spiele- und Bastelkoffer von „Berlin summt“. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Das Fest wird organisiert vom Kleingartenverein „Wildkraut“, dem Imkerverein Steglitz und der Aktion „Berlin summt“. KaR