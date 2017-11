Matinee mit Musik und Tanz

Berlin: Hans-Rosenthal-Haus |

Zehlendorf. Am Sonntag, 19. November, beginnt um 11 Uhr eine Jazz-Matinee im Hans-Rosenthal-Haus, Bolchener Straße 5. Es spielt das Boogie Woogie Duo, bestehend aus Niels von der Leyen am Klavier und Andreas Bock am Schlagzeug. Im Repertoire der beiden Musiker gibt es mitreißenden Jazz, Boogie und Rock ‘n‘ Roll. Es darf getanzt werden. Einlass ist ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Eine Anmeldung unter 811 91 96 wird empfohlen. uma