Wie weiter nach der Elternzeit?

Berlin: Mehrgenerationenhaus Phoenix

Zehlendorf. Am Dienstag, 17. Januar, läuft im Mehrgenerationenhaus Phoenix, Teltower Damm 228, von 10 bis 12 Uhr ein Workshop für Mütter zur beruflichen Neuorientierung. Das Thema: „Ich will da nicht wieder zurück. Aber was mache ich dann?“ Angesprochen sind Frauen, die nach der Elternzeit nicht mehr an ihre vorherige Arbeitsstelle zurück kehren können oder wollen. In der Veranstaltung sollen sie Impulse dafür erhalten, wie eine Jobsuche anders gestaltet werden kann. Mehr Infos unter 84 50 92 47. uma