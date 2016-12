Fitnesstraining für Frauen

Berlin: Kommunikationszentrum am Ostpreußendamm |

Lichterfelde. Im Kommunikationszentrum am Ostpreußendamm 52 beginnt am 9. Januar ein Kurs „Ganzkörpertraining für Ladies“. Frauen, die ihren Körper fit halten möchten, können hier unter Anleitung einer ausgebildeten Fitnesstrainerin bei Musik unter anderem Bauch, Beine, Po, Rücken und Arme in Form bringen. Termine sind an jedem Montag von 17 bis 18 Uhr. Eine Zeitstunde kostet vier Euro. Anmeldung unter 772 60 55 oder direkt im Kommunikationszentrum. KaR