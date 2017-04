Tennisclub LTC lädt am 30. April ein

Lichterfelde. Der Lankwitzer Tennisclub LTC lädt am Sonntag, 30. April, zum Tag der offenen Tür ein. Auf dem Teltower Kirschblütenfest am Berliner Mauerweg steht ab 13 Uhr ein Informationsstand. Wer sich direkt auf der Tennisanlage informieren möchte, kommt in die Lippstädter Straße 9-11. Der Verein heißt zwar Lankwitzer Tennisclub, hat sein Domizil jedoch in Lichterfelde. Derzeit spielen hier etwas mehr als 60 aktive Mitglieder vom Anfänger bis zum routinierten Mannschaftsspieler.