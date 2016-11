Best-Sabel-Schule stellt sich vor

Mahlsdorf.

Die Best-Sabel-Grundschule, Erich-Baron-Weg 118, stellt sich am Sonnabend, 12. November, von 10 bis 13 Uhr in einem Tag der offenen Tür vor. Eltern und angehende Grundschüler können sich zum Beispiel die Sprachkabinette ansehen. Grundschüler zeigen, wie gekonnt sie mit Computer, Drucker, Scanner und anderen Geräten in den IT-Kabinetten umgehen. Lehrer und Erzieher erläutern das erweiterte Bewegungs- und Sportangebot ab der ersten Klasse. Die Best-Sabel-Kita im gleichen Gebäude ist ebenfalls geöffnet. Mehr Infos unter www.best-sabel.de