Mahlsdorf. Christina Hübner vom Heimatverein spricht am Mittwoch, 30. November, über den 30-jährigen Krieg und dessen Folgen für die Dörfer des Bezirks. Der Vortrag mit dem Titel „Zerstörung und Wiederaufbau“ beginnt um 14.45 Uhr im Stadtteilzentrum Pestalozzi-Treff, Pestalozzistraße 1 A. Am Ende des 30-jäbrigen Krieges 1648 waren ganze Landstriche in der Mark Brandenburg zerstört und entvölkert, auch die Dörfer Mahlsdorf, Biesdorf, Kaulsdorf, und Marzahn. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erwünscht unter 56 58 69 20. hari