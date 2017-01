Bäume bestimmen

Malchow.

Bäume anhand von Blättern zu bestimmen, ist einfach. Ihnen anhand von Knospen und Zweigen den richtigen Namen zu geben, braucht schon Expertenwissen. Am 29. Januar zeigt die Biologin Beate Kitzmann von 14 bis 17 Uhr in der Veranstaltung "Baumbestimmung im Winter", wie das geht. Im Naturhof Malchow in der Dorfstraße 35 führt sie in das Thema ein, um die Teilnehmer dann auf Wanderschaft rund um den Malchower See mitzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter92 79 98 30 oder unter www.naturschutz-malchow.de