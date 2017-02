Entspannt Kilos verlieren

Berlin: Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstelle Horizont |

Neu-Hohenschönhausen. Wie die sogenannte Hypnotherapie für die Gewichtsreduktion eingesetzt werden kann, das zeigt am 21. Februar die Heilpraktikerin und Hypnotherapeutin Stefanie May ab 18 Uhr in der Selbsthilfe Kontaktstelle Horizont in der Ahrenshooper Straße 5. Durch die Hypnose kann das Unterbewusstsein erreicht und beeinflusst werden. Die Teilnahme kostet 3 Euro, eine Anmeldung ist nötig unter 962 10 33. KW