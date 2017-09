Familienforum im Nachbarschaftshaus zu Gast

Berlin: Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel |

Schwerpunkt des Berliner Familienforums im Jahr 2017 ist das familienfreundliche

Wohnen. Der Berliner Beirat für Familienfragen setzt sich für die Interessen der Familien in Berlin ein. Um familienfreundliches Wohnen wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken,

möchten man mit Berliner Familien ins Gespräch kommen. Alle Interessenten und Interessentinnen sind willkommen zur Diskussion, zum Gedankenaustausch und zum Einreichen von Vorschlägen.

Kinder werden während der Veranstaltung im Dünenpavillon professionell betreut. Das Familienforum endet mit einem gemeinsamen, kostenfreien Abendessen. Anmeldekarten gibt es am Empfang des Nachbarschaftshauses.