Umweltbüro lädt zur Wanderung am zweiten Advent ein

Berlin: Naturschutzstation Malchow |

Malchow. Nach einer Wanderung lässt es sich besonders besinnlich auf dem Weihnachtsmarkt flanieren: Am 4. Dezember lädt das Umweltbüro Lichtenberg zu einem Spaziergang ab der Straßenbahnwendeschleife in der Zingster Straße ein. Los geht es um 11 Uhr, das Ziel ist der Weihnachtsmarkt im Naturhof Malchow, Dorfstraße 35. Es geht vorbei am Malchower See und durch die Malchower Aue. Von 12 Uhr an gibt es im Naturhof eine Plätzchenbäckerei. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos, der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter 92 90 18 66. KW