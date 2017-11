Berlin: Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel |

Diesmal sind Museum und Weihnachtsmarkt die Zielpunkte der Kiezlüt´. Sie besuchen die Ausstellung „Alltag in der DDR“ im Museum in der Kulturbrauerei. Diese zeigt das Leben der Ostdeutschen in den 1970er und 1980er Jahren im Betrieb, in der Öffentlichkeit und im Privaten.

Anschließend lädt der Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei zum Bummeln, Stöbern und Schlemmen ein. Gewidmet ist der Weihnachtsmarkt den nordischen Ländern, wo Lucia, die Lichtbringerin, in Schweden jährlich am 13. Dezember gefeiert wird.



Treffpunkt: S-Bhf. Hohenschönhausen, Haltestelle Tram M4 - Richtung Hackescher Markt

TN-Beitrag: 1,00 €