Adventsmarkt mit Latein-Tag

Berlin: Eckener-Gymnasium Mariendorf |

Mariendorf. Das Eckener-Gymnasium, Kaiserstraße 17-21, lädt am 25. November von 11 bis 16 Uhr zu einem Advents- und Kreativmarkt ein, auf dem vielerlei Selbstgemachtes angeboten wird. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr findet zudem der Latein-Tag statt – Kindern wird in Form eines Spieleparcours Wissenswertes über die Sprache Latein vermittelt. Eltern können derweil in einem Informationsraum erfahren, welche Vorteile das Erlernen der Sprache Latein bietet. Weitere Informationen: 902 77 74 48. HDK