Auf Entdeckungstour mit Willi und Luise: Kultur für Kinder von vier bis zwölf

Mariendorf. Im KinderKulturMonat Oktober können Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren wieder auf künstlerische Entdeckungstour gehen und die Kulturorte der Stadt entdecken. Alle Angebote sind kostenfrei.

Alle weiteren Informationen, Orte und Termine: www.kinderkulturmonat.de

Der KinderKulturMonat ist eine Kulturkampagne, bei der die Zielgruppe einen Monat lang gratis Kunst und Kultur genießen kann. Damit möchten die Veranstalter vom „WerkStadt Kulturverein Berlin“ Kinder, ihre Eltern sowie Omas und Opas dazu ermuntern, die vielen Kulturorte ihrer Stadt zu besuchen und für sich zu entdecken.Auch im Tempelhof Museum, Alt-Mariendorf 43, gibt es für Kinder und Familien eine Menge zu entdecken. Dort können interessierte Jungen und Mädchen in einem Workshop am 15. Oktober ab 14 Uhr auf „Entdeckungstour mit Willi und Luise“ gehen. Willi und Luise sind zwei lustige Großtrappen, die im Tempelhof Museum gelandet sind, wo den beiden Riesenvögeln allerdings vieles sehr merkwürdig vorkommt. Sie fragen sich, was zum Beispiel die über 100 Jahre alte Schulbank hier zu suchen hat. Was es mit dem silbernen Anzug vom Flughafen Tempelhof auf sich hat oder welche Geschichte wohl hinter dem Magier der Sinne steckt. Die Antworten bekommen Willi, Luise und die Kinder während der unterhaltsamen bis spannenden Museumstour.