Berlin: Traber Terrassen |

Mariendorf. In der neuen Musiklocation „Traber Terrassen“, Mariendorfer Damm 221, gegenüber der Trabrennbahn, gibt am 7. Oktober die „Combo 59“ ein Live-Konzert. Sie hat Blues, Boogie und Rock’n’Roll im musikalischen Gepäck. Das Konzert in Clubatmosphäre beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: 70 76 70 10. HDK