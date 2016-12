Berlin: Medienhaus Marienfelde |

Marienfelde. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Bilderbuchkino im Medienhaus Marienfelde“, Marienfelder Allee 107-109, steht in der Stadtteilbibliothek Marienfelde am 10. Januar von 15 bis 16 Uhr das Stück „In der Bücherei ist was los“ für Kinder ab vier Jahren auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. 902 77 41 44. HDK