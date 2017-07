Berlin: Medienhaus Marienfelde |

Marienfelde. Die Veranstaltungsreihe „Bilderbuchkino“ geht auch in Sommerferien weiter. Am 25. Juli steht von 16.30 bis 17 Uhr in der Stadtteilbibliothek, Marienfelder Allee 107-109, wieder eine entsprechende Veranstaltung für Kinder im Alter ab vier Jahren auf dem Programm. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos: 902 77 41 44. HDK