Berlin: Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde |

Marienfelde. Am 15. November präsentiert die Historikerin Jeanette van Laak in der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde, Marienfelder Allee 66/80, ihr Buch „Einrichten im Übergang. Das Aufnahmelager Gießen (1946-1990)“. Rund 4,5 Millionen Flüchtlinge und Übersiedler aus der DDR kamen zwischen 1946 und 1990 nach Westdeutschland. Für knapp ein Viertel von ihnen war das Aufnahmelager in Gießen die erste Anlaufstelle. Jeannette van Laak legt erstmals eine umfassende Geschichte des Lagers vor, das sich von einem Provisorium zur festen Einrichtung entwickelte. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter 467 98 66 62. HDK