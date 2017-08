Kurs für Erste Hilfe am Kind

Berlin: Kita Vier Jahreszeiten |

Marienfelde. Im Familienzentrum Marienfelde im Haus der Kita Vierjahreszeiten, Luckeweg 15, wird am 2. September von 10 bis 13 Uhr der Kurs „Erste Hilfe am Kind“ angeboten. Er wendet sich speziell an Eltern, Großeltern und alle, die mit Kindern zu tun haben. Es werden keinerlei Vorkenntnisse benötigt. Die Teilnehmer werden in der Durchführung der richtigen Maßnahmen bei Kindernotfällen geschult. Dieses Angebot ist kostenfrei, aber die Teilnehmerzahl begrenzt. Weitere Infos und Anmeldung: 72 01 92 85. HDK