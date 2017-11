Mord mit Menü an der Gustav-Heinemann-Oberschule

Mörderische Stimmung verdirbt Vier-Gänge-Menü. In der Gustav-Heinemann-Oberschule, Waldsassener Straße 62, steht am 25. November eine Kriminalkomödie auf dem Stundenplan.

Ein Inspektor ist schlecht gelaunt, weil er erkältet ist und inmitten von knapp 100 Menschen ermitteln muss, die gerade ein gut und lecker gekochtes Vier-Gänge-Menü einschließlich Aperitif genießen.Die jugendlichen Schauspieler zeigen ein Kriminalstück ohne die Sicherheit der Bühne. Sie agieren mitten im Raum zwischen den Gästen und haben lange Wege zu bewältigen. Dabei haben sie den Schock eines Mordes in den eigenen Reihen zu verkraften und sind zudem einem Kommissar ausgesetzt, der viel lieber einen Krimi im Fernsehen anschauen würde. „Spannung und Witz sind die zwingende Folge“, meint Schulleiter Carsten Hintze.Angekündigt ist eine unterhaltsame Komödie, die der Schauspieler Tobias Wollschläger zu einem Krimi-Dinner umgeschrieben hat, aufgeführt vom Kurs Theater des dritten Semesters in der Mensa (Haus F). Die Vorstellung beginnt am 25. November um 19.30 Uhr. Der Eintritt inklusive Menü kostet 25 Euro. Weitere Aufführungen sind am 2. Dezember sowie am 13. und 20. Januar geplant.

Karten und alle weiteren Informationen: 902 77 41 32.