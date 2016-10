Flüchtlingskinder porträtiert

Berlin: Übergangswohnheim Marienfelde |

Marienfelde. Am 30. Oktober wird im Übergangswohnheim an der Marienfelder Allee 66 unter der Überschrift „Neue Welt – Einhundertfünf Geschichten“ eine von der „Galerie auf Zeit“ präsentierte Ausstellung mit Fotografien von Edith Held eröffnet. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr. Bis 27. November werden Porträts gezeigt, die Geschichten von Flüchtlingskindern in Berliner Wohnheimen erzählen. Jeweils freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr sind sie zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. HDK