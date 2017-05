Marienfelde.

Unter der Überschrift "Open the Eyes of my Hear, Lord" steht am 27. Mai in der Dorfkirche an der Dorfaue Alt-Marienfelde ein Konzert mit dem Gospel Choir Marienfelde auf dem Programm. Es beginnt um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch nicht abgelehnt. Informationen unter www.gospel-choir-marienfelde.de