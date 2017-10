Großer Bahnhof für alte Züge: Historische Modellbahnschau in der Gustav-Heinemann-Oberschule

Marienfelde. Für Eisenbahnfreunde mittlerweile ein fester Termin im Kalender: Am 28. und 29. Oktober treffen sich Sammler und Freunde alter Modellbahnen aus dem In- und Ausland wieder in der Gustav-Heinemann-Oberschule, Waldsassener Straße 62, zur historischen Modellbahnausstellung.

Unter dem Motto "80 Jahre Trix Express 2 C 1 Schnellzuglokomotive" werden insgesamt rund 40 alte Bahnen verschiedener Marken und Baugrößen aus der Zeit zwischen 1910 und 1960 sowie als Ergänzung einige modernere Anlagen präsentiert. Darunter auch die Trix Express-Bahn, die auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1935 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.„Das war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die durch viele Erfindungen und beispielhafte Entwicklungen begleitet wurde. Mit Trix Express begann der Einzug der Modellbahnen in die Wohnzimmer weiter Teile der Bevölkerung“, so Veranstalter Dieter Weißbach. Zwei Jahre später wurde ein maßstäbliches Modell der damals bekanntesten 2 C 1 Schnellzuglokomotive der Deutschen Reichsbahn präsentiert. „Dazu gab es passende Schnellzugwagen in bislang unerreichter Qualität. Mit diesen Neuheiten wurde damals der Schritt von der Spielzeugeisenbahn zur Modellbahn vollzogen“, schwärmt Weißbach.Die meisten der gezeigten Bahnen werden im Fahrbetrieb zusammen mit dem historischen Zubehör zu bewundern sein. Dazu sind Vitrinen für bestimmte Themen und Sammelgebiete vorgesehen. „Diesmal werden wir sieben Tinplate-Blecheisenbahnen in der Baugröße 0 von Märklin, Bing, Doll, Hornby und anderen Marken zeigen, die eine besondere Ausstrahlung entwickeln“, so Weißbach.Die teilweise sehr seltenen Exponate werden von Sammlern aus dem In- und Ausland nach Berlin gebracht. Unter anderen werden Aussteller aus der Schweiz, aus Großbritannien, Österreich und den Niederlanden in Marienfelde erwartet. Und natürlich ist auch die Modellbahn-AG der Gustav-Heinemann-Oberschule mit von der Partie. Sie feiert gleichzeitig ihr 35-jähriges Bestehen und als Pendant zu den historischen Raritäten führen die Schüler eine moderne Anlage mit dem Bahnhof Zoo als Mittelpunkt vor. Mehrere Schülergenerationen haben in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten viele Teilabschnitte der Berliner Stadtbahn, auf denen S-Bahnen und Fernzüge fahren, in einzelnen Modulen gebaut.Einlass zur historischen Modellbahnschau ist an beiden Tagen um 10 Uhr. Geschlossen wird sie am 28. Oktober um 18 Uhr, am 29. Oktober um 17 Uhr. Der Eintritt kostet vier, bis 14 Jahre zwei Euro.

Weitere Informationen unter 902 77 41 32.