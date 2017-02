Mit Disco ins Wochenende

Berlin: Haus of Fun |

Marienfelde. Im Freizeitclub „Haus of Fun“, Tirschenreuther Ring 67, steigt am 17. Januar von 17 bis 21 Uhr eine zünftige Discoveranstaltung für Kinder und Jugendliche. „Kommt und feiert mit Musik ins Wochenende hinein“, so die Botschaft der Veranstalter an die Zielgruppe. Der Eintritt kostet einen Euro. Der Club- oder Schülerausweis muss vorgezeigt werden. Weitere Infos: 902 77 41 51. HDK