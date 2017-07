Interkulturelles Sommerfest

Berlin: Garten der Länder |

Marienfelde. In den „Gärten der Länder“, Tirschenreuther Ring 14a, wird am 22. Juli ab 15 Uhr ein von Anwohnern organisiertes Sommerfest gefeiert. Bei dieser Gelegenheit bietet der interkulturelle Gemeinschaftsgarten „Köstlichkeiten aus unterschiedlichen Ländern zu kleinen Preisen und ein vielfältiges Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Gesang“ an. Für die kleinen Besucher gibt es ein buntes Spielangebot. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen beim Quartiersbüro W40: 53 08 52 65. HDK