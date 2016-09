Berlin: Altes Waschhaus |

Marienfelde. Im Rahmen eines Stadtteilfests auf der Festwiese hinter dem „Alten Waschhaus“ (Zugang vom Tirschenreuther Ring zwischen den Häusern 9 und 13 sowie Waldsassener Straße 40 und 32) startet am 8. Oktober zum fünften Mal der Marienfelder Generationenlauf. Zwischen 11 und 16 Uhr bietet er kurze Läufe für alle Bewohner: egal ob groß oder klein, fit oder untrainiert, alt oder jung, mit Schnuller an der Hand von Mama oder Papa oder mit Rollator/Rollstuhl! Alle sind herzlich eingeladen. Alle Teilnehmenden erhalten eine Urkunde und eine Medaille. Die Teilnahme an den Läufen und auch die vielen anderen Angebote ist kostenlos. Anmeldung ist nicht erforderlich. HDK