Chinesisches Neujahrsfest in Berlin - Happy Chinese New Year

Die Shopping Arkaden Potsdamer Platz färben sich wieder rot und empfangen das CHINESISCHE NEUJAHRSFEST.

2017 ist das „Jahr des Hahns“ und das 45. Jahr der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und China.

So beginnt mit dem Chinesischen Neujahrsfest ein aufregendes politisches und kulturelles Jahr.



Wir begrüßen in Berlin Künstler und Kunsthandwerker aus der Provinz Jiangsu nördlich von Shanghai.

Sie gestalten mit Musik, Tanz, Akrobatik und traditionellem Kunsthandwerk ein Bühnenprogramm in den Shopping Arkaden Potsdamer Platz, das - wie bereits in den letzten Jahren - wieder Tausende Besucher anziehen wird.

Zur Eröffnung am 12. Januar 2017 inszenieren wir mit der Unterstützung von Hainan Airlines eine große musikalische Laser- und Feuershow.

Das Feuerwerk wird von einem Hochhaus am Potsdamer Platz aus gezündet, und die Lasershow ist an dessen Fassade zu sehen.



Der Hahn gilt als romantisch, zupackend und kräftig, manchmal auch streitsüchtig, aber vor allem als offen und selbstbewusst.





Vom 12. bis 14. Januar 2017 (jeweils 15:00 - 19:00 Uhr, Kunsthandwerk ab 12:00 Uhr) werden Künstler des Kunstensembles der Provinz Jiangsu und 6 Kunsthandwerker aus der Provinz Jiangsu das Berliner Publikum und Touristen mit einem Entertainment aus Tanz, Theater, Akrobatik, Live-Handwerk und weiteren Darstellungen begeistern.