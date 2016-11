Berlin: Kurt-Kurt |

Moabit. Letzte Gelegenheit für einen Besuch der Ausstellung „An der Grenze zur Sprache“ in der Galerie „Kurt-Kurt“, Lübecker Straße 13, mit Arbeiten ihrer Kuratorin Simone Zaugg ist am 3. Dezember ab 15 Uhr. Die Schweizer Künstlerin setzt sich in zwei Installationen und einer Fotoserie mit der Allgegenwart von Sprache im digitalen Zeitalter auseinander. Die Finissage beginnt um 16 Uhr. Zu Gast ist neben Simone Zaugg Marc Wellmann, künstlerischer Leiter des Hauses am Lützowplatz. KEN