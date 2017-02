Der schnuckelige, kleine Kreativmarkt in der Moabiter Arminiusmarkthalle geht in die 5. Marktsaison. Am 11. März geht´s wieder los. Von 10-17:00 treffen Künstler, Kunsthandwerker und Designer im Mittelgang der Markthalle an. Weiter gehts am 22. April. Weitere Infos finden Sie hier: http://artminius21.wordpress.com/