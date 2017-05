Moabit.

Das Familienzentrum Moabit lädt ein zu einem Familienausflug mit Picknick im Grunewald am 28. Mai. Die Teilnehmer sollen Decke, Getränke und Essen selbst mitbringen. Die Fahrtkosten übernimmt das Familienzentrum. Treffpunkt für den Ausflug ist um 14.30 Uhr am S-Bahnhof Bellevue an der Bartningallee. Um eine Anmeldung per E-Mail info@familienzentrum-moabit.de oder unter0163 631 11 24 wird gebeten.