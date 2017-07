Ausstellung und Verkauf

Moabit.

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“, wusste schon Karl Valentin. Und sie macht erfinderisch. Hermann Valentin Schmitt macht aus der Not eine Tugend und lädt Kunstliebhaber an zwei Tagen, am 5. und 6. August, jeweils von 13 bis 18 Uhr zu einer Verkaufsausstellung in den schattigen Hinterhof seines neu organisierten Ateliers in der Rathenower Straße 26 ein. „Da ich weniger Raum im jetzigen Atelier für meine Arbeiten habe, möchte ich die erste Gelegenheit geben, vielleicht eine Malerei, eine Zeichnung, eine Druckgraphik oder ein kleines oder großes Keramikstück zu einem liebhaberfreundlichen Preis zu kaufen“, so der Künstler. Näheres unter hvschmitt.com