Berlin: Theater X |

Moabit. Das Theater „Trono“ spielt am 3. November, 19.30 Uhr, im Theater X, Wiclefstraße 32, das Stück „Bis zum letzten Tropfen“, ein Plädoyer gegen Privatisierung und Kommerzialisierung des lebensnotwendigen Nasses. Es geht um den Wert des Wassers und die armen Bevölkerungsschichten etwa in Bolivien, die von der Wasserknappheit am stärksten betroffen sind. Eintritt auf Spendenbasis, 1 bis 15 Euro. Einlass ist eine halbe Stunde vor Aufführungsbeginn. KEN