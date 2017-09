Moabit.

Wenn der Herbst kommt, werden die Abende gemütlicher. Dazu passt Musik – und gemeinsames Singen. Sonja Merz und Norbert Lübben haben für das „Sing-Along“ zur Jahreszeit passende Lieder herausgesucht: Schlager, Chansons, Volkslieder, Pop und Oper. „Bunt sind schon die Wälder“ am 6. Oktober in der Zunftwirtschaft, Arminiusstraße 2-4, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet neun Euro, ermäßigt sieben Euro; Anmeldung unter www.undjetztalle.com oder info@undjetztalle.com