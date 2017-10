Das Buch zur Moschee

Berlin: Kunststätte Dorothea |

Moabit. Die Rechtsanwältin, Autorin, Frauenrechtlerin und Gründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee, Seyran Ateş, liest am 17. Oktober, 20 Uhr, in der Kunststätte Dorothea der Dorotheenstädtischen Buchhandlung, Turmstraße 5, aus ihrem Buch „Selam, Frau Imamin – Wie ich in Berlin eine liberale Moschee gründete“. „Ich wünsche mir einen friedlichen Islam, der den Dialog mit anderen Religionen pflegt. Dieser Islam hat in Europa noch keinen Ort“, sagt Ateş über ihr Buch. Eintritt zur Veranstaltung nur nach vorheriger Anmeldung unter 394 30 47 und bei Vorlage eines gültigen Personalausweises. KEN