Berlin: Galerie Nord |

Moabit. Die Ausstellung „Adib Fricke trifft Christian Hasucha“ in der Galerie Nord, Turmstraße 75, geht mit einer Finissage am 5. Mai um 18 Uhr zu Ende. In der Schlussveranstaltung des Kunstvereins Tiergarten wird der Katalog zur Ausstellung präsentiert. Der Eintritt ist frei. KEN