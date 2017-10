Erntedankfest im Schulgarten

Moabit.

Das Team des Schulgartens lädt am 7. Oktober von 12 bis 17 Uhr zum Erntedankfest in den herbstlichen Garten in der Birkenstraße 35 ein. Die Gäste erwarten Kaffee und selbstgebackener Kuchen, Kürbissuppe vom Lagerfeuer, Pizza aus dem Lehmbackofen und selbstgepresster Apfelsaft. Schulgartenleiterin Nicola Kluftinger verspricht zahlreiche Kreativangebote und Aktivitäten für Groß und Klein. Es gibt unter anderem eine Pflanzzwiebelaktion, eine gemütliche Märchenstunde, einen Experimentiertisch und Workshops zur Herstellung von Samenkugeln oder allerhand Nützlichem sowie Dekorativem aus Naturmaterialien und Leder. Zudem wird die Einweihung der „Kunst-Terrasse“ gefeiert. Das Schulgarten-Team verkauft auch wieder Marmelade, Honig und Pflanzensamen aus dem Garten; www.moabiter-ratschlag.de