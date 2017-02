Es wird wieder gesungen

Moabit.

Mit dem Frühjahr kommt „Singalong“ zurück in die Zunftwirtschaft der Arminiusmarkthalle, Arminiusstraße 2-4. Am 7. April um 20 Uhr laden Norbert Lübben und Sonja Merz Sangesfreudige ein. Musiktalent und Textkenntnisse sind nicht erforderlich. Lübben und Merz bieten Lieder und Hits aus allen Genres. Das Motto lautet „Frühling und Spaß“. Der Eintritt kostet neun, ermäßigt sieben Euro. Anmeldung unter www.undjetztalle.com oder per E-Mail an info@undjetztalle.com