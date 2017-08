Film über Stahlwerk

Moabit.

In der Reihe „Speisekino Moabit 2017“ zeigt das Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U), Siemensstraße 27, am 18. August, 19 Uhr, den Film „Divine Location“ von Ulrike Franke und Michael Loeken über das ehemalige Stahlwerk Phoenix-Ost im Dortmunder Stadtteil Hörde, das einst 18.000 Mitarbeiter beschäftigte und heute einem künstlich angelegten See gewichen ist. Zum Film über Gentrifizierung werden auf Vorbestellung unter speisekino@zku-berlin.org Dortmunder Pfefferpotthast, vegetarisches Ragout und rote Grütze gereicht. Der Eintritt ist frei.