Moabit. Derzeit präsentiert die Galerie Nord des Kunstvereins Tiergarten, Turmstraße 75, eine Fotoausstellung mit Arbeiten von Oliver Hartung, die auf Reisen des Fotografen nach Syrien, Marokko, Jordanien, Ägypten sowie in den Libanon, in den Iran und in die Türkei entstanden sind. Am 5. Januar, 18 Uhr, führt Oliver Hartung durch seine Schau „The Arabian Monument“. Der Eintritt ist frei. KEN