Berlin: Heilige-Geist-Kirche |

Moabit. Am Sonnabend, 13. Mai, um 18 Uhr erklingt in der Heilige-Geist-Kirche, Perleberger Straße 36, ein Konzert für Oboe und Kammerorchester. Ausführende sind das Quartett „Birkenklang“ und Kantor Christian Milkereit an der Walcker-Orgel der Kirche. Der Eintritt ist frei. KEN