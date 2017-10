Berlin: Heilandskirche |

Moabit. Das Kaspertheater „Zipfelmütz“ mit Kalle Hanschke spielt am 9. November, 10.30 Uhr, in der Heilandskirche, Thusnelda-Allee 1, „Kasperle und das Monster“. In dem Stück für Kinder von drei bis sechs Jahren taucht ein seltsames Ungeheuer im Garten der Prinzessin auf. Es lockt die Königstochter trotz Warnungen ihres Vaters an einen „schöneren Platz“. Da kann nur noch der Kasper helfen. Die Aufführung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kinder-Kirchen-Theater“ statt. Der Eintritt kostet 4,50 Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene. KEN