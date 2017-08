Katalanisches in der Galerie Nord

Berlin: Galerie Nord |

Moabit. Die Galerie Nord, Turmstraße 75, präsentiert bis 16. September die Ausstellung „Francesc Abad – Strategien in prekären Zeiten“. Der katalanische Künstler Abad stellt sich in seinen Arbeiten die Frage, was Kunst in einer Zeit, in der ihre gesellschaftliche Situation misslich geworden ist, zu leisten und wie sie sich ihre Freiheit zu bewahren vermag, „Sand im Getriebe zu sein“. Die Galerie Nord ist dienstags bis sonnabends von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Am 23. August, 18 Uhr, führt Claudia Beelitz, Vorstandsmitglied des Kunstvereins Tiergarten, durch die Ausstellung. KEN