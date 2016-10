Krimiautor zu Gast

Berlin: Kunststätte Dorothea |

Moabit. Die Zuhörer werden nach Luft schnappen. Auf sie warten Spannung und Humor, ein Feuerwerk an irrwitzigen Dialogen und Figuren. Am 31. Oktober, 20 Uhr, liest der irische Krimiautor Declan Burke, der das Genre geniestreichartig auf den Kopf gestellt hat, in der Kunststätte Dorothea der Dorotheenstädtischen Buchhandlung, Turmstraße 5, aus seinem neuesten Roman, „The Big O“. Den deutschen Text trägt der Übersetzer Robert Brack vor. Auf Deutsch erschien von Burke bisher „Absolute Cool“. Der Eintritt ist frei. KEN