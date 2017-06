Moabit.

Singalong holt mediterranes Lebensgefühl nach Moabit. Am 7. Juli um 20 Uhr erwartet alle Mitsingenden in der Zunftwirtschaft, Arminiusstraße 2-4, ein sommerliches Programm aus allen Genres der Musik, von Hola bis Olé, von Ciao bis Kalimera und von Bonsoir bis Santé. Karten für „Mediterranes Glück“ zu neun, ermäßigt sieben Euro gibt es an der Abendkasse. Um Anmeldung unter www.undjetztalle.com oder per E-Mail info@undjetztalle.com wird gebeten.