Offener Tag im Stadtschloss-Treff

Moabit.

Der Stadtschloss-Treff in der Rostocker Straße 32b ist frisch renoviert und lädt am 2. September von 14 bis 18 Uhr zu einem offenen Tag ein. Das Programm ist bunt und abwechslungsreich. Es gibt selbst gebackenen Kuchen, einen Workshop zu Orimoto, der Kunst des Bücherfaltens, sowie Tischtennis-Spielen mit Gesundheitssportlerin und Kiezsport-Übungsleiterin Verena Kupilas und Denia von den Stadtschloss-Kids für Kinder ab fünf Jahren. Die Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt "Fahrbar" eröffnet an ihrem neuen Standort im Stadtschloss Moabit. Alle Angebote sind kostenlos; www.moabiter-ratschlag.de