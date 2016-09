Rundgang durch Ausstellung

Berlin: Galerie Nord |

Moabit. Zur Ausstellung „Novelle“ des Kunstvereins Tiergarten plant Kuratorin Claudia Beelitz gemeinsam mit den acht Künstlern für Interessierte einen kostenlosen Rundgang mit Gespräch durch die Schau in der Galerie Nord, Turmstraße 75. Die kostenlose Veranstaltung am 22. September beginnt um 17.30 Uhr. Die Kunstschaffenden aus Frankfurt am Main, Rüsselsheim, Stuttgart und Berlin verbindet das Interesse an Geschichten, die sie in erstaunlicher Weise mit unterschiedlichen Kunstmedien erzählen. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. September dienstags bis sonnabends von 13 bis 19 Uhr zu sehen. KEN