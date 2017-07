Moabit.

Der Schulgarten Moabit, Birkenstraße 35, ist 20 geworden und feiert sein Jubiläum am 8. Juli mit einem bunten Sommerfest im Grünen. Von 16 bis 21 Uhr wird allerhand geboten. Die „Lewetzowgirls“, die „rebellischen Seniorinnen“, der Seil- und Knotenkünstler Dietmar Ott, Zauberer Samuel Görss und Clown Herr Balzer werden die Besucher verzücken. Es gibt Mitmachaktionen wie das Bauen am Lehmbackofen – ein Inklusionsprojekt –, einen Trommelworkshop mit „Rocco & Morris“, eine Spendensammelaktion und vieles mehr. Dazu werden kulinarische Köstlichkeiten aus der arabischen Welt, aus Usbekistan und Afrika gereicht. Wer das Fest mit einer Kuchen- oder Kinderbücherspende unterstützen möchte, kann sich an Nicola Kluftinger wenden. Die Schulgartenleiterin ist erreichbar unter39 08 12 18 oder per E-Mail nicola.kluftinger@moabiter-ratschlag.de . Veranstalter des Sommerfests ist der Verein Moabiter Ratschlag. Weitere Informationen auf www.moabiter-ratschlag.de