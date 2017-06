TV-Aufzeichnung im Mercure Hotel MOA, Eintritt frei

Wir veranstalten am 16.06.2017 im Berliner Mercure Hotel MOA eine mehrstündige TV-Aufzeichnung ("Komm zu Acksel" mit vielen bekannten Künstlern aus dem Bereich Show und Musik. Unter anderem sind Anita und Alexandra Hofmann unsere Gäste, außerdem dürfen wir uns auf Dagmar Frederic und "Träumer und Menschen" freuen! Die sechsfache Boxweltmeisterin Nikki Adler gibt sich die Ehre, und ganz besonders gespannt sind wir auch auf Katharina Garrard - Voice Of Violin und Elena Nuzman, die unser Publikum ganz sicher begeistern werden. Weitere Künstler sind fest eingeplant, und das beste: der Eintritt ist frei! Kommen Sie am 16.06.2017 ins Mercure Hotel MOA und genießen Sie ihre Künstler, die selbstverständlich auch für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen.



An diesem Tag findet noch ein Nachwuchs-Award statt und auch zu dieser Veranstaltung ist der Eintritt frei!



Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team von acksel.tv / torner.tv



Wann: 16.06.2017, Aufzeichnungsbeginn ab ca. 16.00 Uhr (Plätze bitte bis 15.45 Uhr einnehmen)

Wo: Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstr. 41

Eintritt frei!