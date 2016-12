Weihnachten, wie es früher war

Berlin: Seniorenbegegnungsstätte St. Paulus |

Moabit. Peter-Jörg Preuschoff, Vorstandsmitglied im Heimatverein und in der Geschichtswerkstatt Tiergarten, entführt seine Zuhörer am 10. Dezember ab 15 Uhr in die Vergangenheit. Thema ist, wie könnte es anders sein, das Weihnachtsfest. In einem über 200 Jahre gespannten Erinnerungsbogen trägt Preuschoff Erlebnisberichte meist einfacher Leute bis hin zu Erzählungen, Geschichten und Gedichte bekannter und weniger bekannter Schriftsteller und Dichter vor. Die ausgewählten Texte werden mit Projektionen zeitgenössischer Fotos und Illustrationen unterlegt und von Weihnachtsgebäck, Kaffee, Kerzenschein und Tannenduft begleitet. Der Eintritt zur Veranstaltung in der Seniorenbegegnungsstätte der Dominikanerpfarrei St. Paulus, Oldenburger Str. 45, ist frei. Um Anmeldung unter 22 34 20 90 oder 93 95 33 55 wird gebeten. Gegen 17 Uhr schließt sich die Mitgliederversammlung des Vereins mit Vorstandswahlen an. KEN